A #MeToo-mozgalmat akarta kritizálni fia képével az anyuka, szétszedték a netezők

A napokban mi is beszámoltunk róla, hogy a washingtoni szenátus jóváhagyta a szexuális zaklatással vádolt Brett Kavanaugh főbírói kinevezését. Kavanaugh-t szeptember közepén a Washington Post hasábjain vádolta meg egy Christine Blasey Ford nevű nő azzal, hogy a férfi még 1982-ben meg akarta őt erőszakolni. Az vallomásból óriási botrány lett, sokan azonban Kavanaugh védelmére keltek. Ők lejáratókampányt láttak a cikkben, és azt kezdték hangoztatni, hogy manapság bárkit tönkre lehet tenni hamis szexuális zaklatási vádakkal. Ekkor jelent meg a Twitteren a #MeToo mintájára a #HimToo hashtag.

Hamarosan egy Marla Reynolds nevű oklahomai anyuka is úgy döntött, hogy hozzászól a témához. A Twitteren posztolt egy fényképet az egyik fiáról, amely mellé azt írta: fia a haditengerészet veteránja, igazi úriember, aki tiszteli a nőket, az utóbbi időben azonban mégsem mert randizni, mivel fél tőle, hogy a “radikális feministák” hazug módon őt is megvádolják szexuális zaklatással – írja a Daily Mail.

A bejegyzés nagyot futott a Twitteren, de nem egészen más okokból, mint ahogyan azt az anya remélte. A twitterezők tömegesen gúnyt űztek az anyuka vallomásából. Sokan például ismert gonosztevőkhöz (például a Psycho című film gyilkosához, Norman Bates-hez) igazították a szöveget, hogy így tegyék nevetségessé a “#HimToo-mozgalmat”.

Hamarosan a képen szereplő srác, Pieter Hanson is jelentkezett a közösségi oldalon. Finoman védelmébe vette az anyját, egyben leszögezte, hogy egyáltalán nem ért egyet a bejegyzésével.

Az én anyukám volt az. Néha azok az emberek, akiket a legjobban szeretünk, úgy ártanak nekünk, hogy nem is veszik észre. Fordítsuk most meg ezt az egészet. Tisztelem a nőket, és hiszek bennük. Soha nem támogattam, és nem is fogom támogatni a #HimToo-kampányt