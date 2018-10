„A kórházi ágyon fekve imádkoztam az életemért, és gyűlöltem magam, amiért magára hagyom a családomat”

És a Love What Matters oldalán megosztott vallomása szerint, Zach Moore-nak bizony volt is mitől megszabadulnia. Mikor egy súlyos ételmérgezés miatt kórházba került, 220 kiló volt. „Már az első pillanatban tudtam, hogy ez fordulópont lesz az életemben” – kezdi Zach, majd hozzáteszi, az ételmérgezést megelőzően is számos egészségügyi problémája volt, ám ezeket igyekezett a szőnyeg alá söpörni.

„Állandóan betegeskedtem, magas volt a vérnyomásom, alvászavaraim voltak: szóval egyáltalán nem voltam valami jól.” Zach azt mondja, a fordulópontot az jelentette számára, mikor a felesége lefotózta őt a kórházban. „Ő nem tudta, de én akkor az életemért imádkoztam. Gyűlöltem magam, amiért ilyen helyzetbe hoztam a családomat, és megfogadtam, hogy ha kijutok a kórházból, változtatok az életemen, megszabadulok a túlsúlyomtól, és lefogyok.”

Zach betartotta az ígéretét. 2014 januárjában kezdte az életmódváltást egyszerűnek tűnő, mégis pokoli nehéz dolgokkal. „Letettem a cigit, felhagytam a gyorséttermi kajákkal, a finomított cukros ételekkel és az üdítőkkel.” Az apuka azt írja, ebben az időszakban volt egy mantrája, ami mostanra szép lassan az élete szerves részéve vált. Méghozzá, hogy „azt csinálja, ami jó a testének”.

A túlsúlyos férfi még ugyanebben az évben gyomorbypass-műtéten esett át. „Bár a műtétet alapvetően kétórásra tervezték, az eljárás közben komplikációk léptek fel, így végül összesen kilenc órát feküdtem az asztalon. Egy hónapba telt, mire teljesen meggyógyultam” – írja Zach, majd hozzáteszi, a gyógyulás alatt erőt vett rajta depresszió, amit kizárólag a családjának, leginkább kisfiának a segítségével tudott legyőzni.

„Az elmúlt négy évben majdnem 160 kilót fogytam, 10 műtétem volt; a kétségbeesés és a bánat sokszor még most is erőt vesznek rajtam; ám a legrosszabb pillanatokban is van valami, ami erőt ad, és arra sarkall, hogy továbbmenjek az úton, amin elindultam. Ez a valami, egész pontosan valaki, nem más, mint a kisfiam. Ő az én hősöm, aki történjen bármi is, mindig mellettem volt.” Zach elárulta, hogy fiát 2017-ben autisztikus spektrumzavarral diagnosztizálták, és bár a diagnózis megrázta az egész családot, Zach úgy érzi, ezzel is célja volt a sorsnak.

„Örülök, hogy most, hogy majd 160 kilóval könnyebb vagyok, olyan apja lehetek a fiamnak, amilyen szeretnék. Amilyen az apám volt nekem, amikor olyan idős voltam, mint ő most. Büszke vagyok, hogy azzal, hogy sikerült lefogynom, végre mindenben számíthat rám a családom.”