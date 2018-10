Emberségből ötös jár ezeknek az indiai buszsofőröknek

Indiából gyakran jut el hozzánk a nők bántalmazásáról, megerőszakolásáról, netán meggyilkolásáról szóló hír, viszont létezik ennek ellenpéldája is. Például annak a nőnek az esete, aki a napokban egyedül utazott egy buszon Mumbaiban, majd hajnali fél kettőkor leszállt az egyik buszmegállóban, egyedül.

A BEST Bus 398-as járatának sofőrpárosa megkérdezte a nőtől, hogy valaki jön-e majd érte, de a nő nem válaszolt. Ebből sejtették, hogy az asszonynak egyedül kellene várnia az utcán éjjel, ezért leállították a buszt, és ők is ott vártak addig, amíg meg nem érkezett az autó a nőért.