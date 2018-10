Ezért nem mindegy, milyen kávét iszol

Az egyedi kávé szerelmeseinek nemrég új távlatok nyíltak. A Nespresso Master Origin 5 olyan új kávékülönlegességgel lepte meg fogyasztóit, amelyek kézműves szakértelemmel születtek a világ különböző tájain. A kávék páratlan, változatos ízvilágát az garantálja, hogy más-más kávétermelő területről származnak, ezáltal a termelési és feldolgozási eljárások is nagyon egyediek és egyben profik is. Mindezt a kávétermelők szakértelme koronázza meg: a termőterületek szakértői a legjobbat hozzák ki a különleges kávékból, az adott ország adottságait, sajátosságait hangsúlyozva.

A minőségi ételek, italok ízélményét nagyban meghatározza, kiknek a kezei tökéletesítik a fogyasztóknak kínált termékeket. A világ minden táján a Nespresso kávékülönlegességeihez hasonló csodás gasztroélmények születnek, így van ez Magyarországon is. Erről 5 magyar mester tanúskodik, akik mindannyian tradicionális és egyben újragondolt módszereket alkalmazva készítik termékeiket. Az öt mester Barna Ádám séf (St. Andrea Wine&Gourmet Bar, az Év Chefje); Fekete Gergő pékmester (Artizán Budapest Kézműves Pékség); Sándor Tamás sajtmester (Bükki Sajtmanufaktúra); ifjabb Szepsy István borász; McMenemy Márk hobbikertész, a kert.tv vloggere. A szakértők nagyszerű párhuzamokon keresztül mutatják be az 5 új Master Origin kávé mögött rejlő kézműves szakértelmet.

Gyümölcsös és vibráló – Colombia

„A termelők szép lassan rájöttek arra, hogy minél tovább érik a gyümölcs a nyári napsütés alatt, annál több cukor koncentrálódik benne. Ugyanez az ízkoncentráltság figyelhető meg a tokaji boroknál és a késői szüretelésű kolumbiai kávék esetében is. Ez eredményezi a Colombia kávé elegáns és piros bogyós gyümölcsös jegyekben gazdag ízvilágát” – mondta ifjabb Szepsy István borász.

Édes és harmonikus – Nicaragua

Barna Ádám, a St. Andrea Wine & Gourmet Bar séfje szerint mindig a szakács tudásán és odafigyelésén múlik, milyen ízt hoz elő egy adott alapanyagból. Ezerféle íze lehet egy zöldségnek attól függően, hogy hogyan készítjük el: főzzük, sütjük vagy mondjuk nagyon lassan izzasztjuk. Utóbbi esetben például a zöldségben lévő cukortartalom enyhén karamellizálódik, és így egy mélyebb ízt érhetünk el – ugyanúgy, mint a Nicaragua kávé esetében.

Virágos és élénk – Ethiopia

„Az emberi szakértelem és az időzítés kulcsfontosságú a kávé és a búza feldolgozása, valamint az alakorból készített kenyér esetében is” – mesélte Fekete Gergő, az Artizán Kézműves Pékség alapítója. Ahogy neki is sok időbe telt a tökéletes kenyér kikísérletezése, úgy a kávémestereknek is hosszú évek tapasztalatára volt szükségük ahhoz, hogy felismerjék, mikor lehet letörni a gyümölcshúst a szemekről a lekvárosan érett gyümölcsös és narancsvirágra emlékeztető ízek eléréséhez. „Ez az időigényes eljárás az Ethiopia kávé »lelke«, ugyanúgy, ahogy a természetes kovász a kenyér lelke. Nálunk minden kenyér természetes kovásszal készül. A jó kovásznál pedig kritikus az időzítés. Az időben »elkapott« kovásztól lesz a kenyér íze mélyebb és sokszínű.”

Intenzív és fűszeres – India

„A legkiválóbb minőségű szárított paradicsomok esetében a szárítás a nap és a szél kombinált felhasználásával történik, így nyerik el jellegzetes ízeiket. Ezalatt rendkívül fontos, hogy mennyire párás a közeg, ugyanúgy, mint a kávénál alkalmazott monszun eljárásnál, ahol az apály-dagály hatására egyszer párás levegő éri és nedvesíti a nyers kávét, egyszer pedig a monszun szél járja át, szárítja, és ez váltakozik 3 hónapig. Minél lassabban szárad ki a paradicsom, illetve ez esetben az indiai kávé, annál jobban koncentrálja az ízeit, és új ízprofilok is keletkeznek benne” – mesélte McMenemy Márk, az ország egyik legelismertebb organikus kertésze.

Gazdag és fás – Indonesia

„Talán nem is gondolnánk, de a kávénál és a sajtoknál is kiemelkedően fontos a termőterület: a Bükkben lehulló csapadék mennyisége, a szél, a nap és a pára mind hatással vannak a legelő növény- és gyógynövény-összetételére, ezáltal az itt legelő állatok tejéből készülő sajtok minőségére és ízvilágára” – magyarázza a párhuzamokat Sándor Tamás sajtmester, a Bükki Sajtmanufaktúra alapító tulajdonosa. „A hasonlóság az elkészítés módjában is felfedezhető: a sajtnál és a Nespresso Indonesia kávénál is rendkívül hangsúlyos a mester tapasztalata, szaktudása.”

