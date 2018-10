Vásárláshoz kölcsönözhetnek férfit a szingli nők a plázákban

Több kínai plázában is férfikölcsönzőt nyitottak nők számára, akik enélkül magányosan vásárolgatnának. A férfiak jelképes összegért, óránként már 1-2 jüanért, vagyis 40-80 forintért kölcsönözhetők. Ezért az összegért elkísérik klienseiket, beszélgetnek, ha kell, tanácsot adnak a vásárlásnál, cipelik a szatyrokat, illetve enni is beülnek vele. Lehet velük fényképezkedni is, ám a szerződésük szigorúan tiltja, hogy ennél közelebbi kapcsolatba kerüljenek az őket kibérelő nőkkel.

A legtöbb férfi, aki ebben a munkakörben dolgozik, egyetemi hallgató, aki ezzel egészíti ki a bevételeit.

A szolgáltatást egyébként eredetileg csak nőnapi promóciónak szánták, ám annyira sikeres lett, hogy több bevásárlóközpont is egész évre elérhetővé tette. Akadnak ugyanakkor olyanok, akiknek csalódást okozott, ugyanis úgy vélik, hogy egy barátnővel sokkal nagyobb élmény vásárolgatni, mint egy idegen férfival.

