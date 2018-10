Nyolcéves betege plüssmackóját is megoperálta a kanadai orvos

„Hogy mondhattam volna nemet egy ilyen kérdésre” – magyarázta dr. Daniel McNeely a CNN riporterének, miután arról kérdezte őt az amerikai hírcsatorna, miért operált meg egy plüssmackót. A kanadai idegsebész az interjúban elárulta, nyolcéves páciense, Jackson McKie kérte őt fel a műtétre, közvetlenül a saját operációja előtt.

Mint kiderült, McNeely születése óta kezeli Jacksont, méghozzá vízfejűség miatt. A veleszületett rendellenesség miatt a fiúcska agyában időről időre túl sok gerincfolyadék szaporodik fel, amit egy, a koponyájába ültetett sönt segítségével vezetnek el. Dr. McNeely most ezt az orvosi eszközt cserélte ki Jackson koponyájában.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91