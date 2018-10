Ha valami elromlik, és hirtelen pótolni kell, akkor a gatyád is rámegy

Ami elromolhat, az el is romlik, régi igazság. Igen ám, de miből fizessük ki a szerelését, vagy miből cseréljük ki? Aki nem tesz rendszeresen félre, bizony bajba kerülhet egy-egy ilyen váratlan kiadás miatt. Katiéknál éppen ez történt.

Árulom a lakásomat, pedig szeretek, szeretünk ott élni a lányommal, de mostanra rájöttem, hogy képtelen vagyok megcsináltatni például a kazánt . Pedig idén télen már nem tudunk azzal a kazánnal fűteni, és egy kondenzációs kazán beszerelése, megvásárlása legalább egymillió forint. Sajnos, a házunk alapjával valami baj van, évek óta penészednek a falak az alagsorban, hárommillió lenne véglegesen helyrehozni, erre már csak a vállamat vonogatom, nem használjuk az alagsort. Van egy klassz kertes lakásunk, jó helyen, apukám vette nekem. Most úgy döntöttünk, hogy eladjuk, és a vételár elég lesz ahhoz, hogy vegyek belőle két lakást, így az egyiket ki tudom adni…

Nemcsak egy egyedülálló szülőnek nehéz, kétkeresős családban is gondot okoz, ha egy nagyobb összeget egyszerre, váratlanul kell kifizetni. Anikóéknél a kocsik romlottak el, és majdnem egymillió forint volt a két autó javítása.

A férjem autója egy százéves csotrogány, eddig semmi baja nem volt, de most nyáron a gatyánk ráment a javíttatására. Nem tudunk autó nélkül létezni, mert a város legszélén lakunk, és a férjem színházban dolgozik, vagyis sokszor éjfél körül kell hazajönnie, amikor nincs már tömegközlekedés. Ha nincs autó, akkor nem jut haza. Hogy egy kicsit még vacakabbul álljon a helyzet, a családi autó is elromlott, amivel én járok, fuvarozom a gyerekeket, különben nem érnek oda a suliból az edzésre. Arra is ráment több százezer forint. Összeszámoltam, ezen a nyáron közel egymillió forintot költöttünk két olyan idős autóra, amelyekkel várhatóan egyre több baj lesz, viszont, ha eladjuk, akkor az árából nem tudunk semmit sem venni, szóval kész csapda!