Hússal avagy anélkül? – ma van a vegetarianizmus világnapja

Akkor nézzük, mit jelent a Wikipédia szócikke szerint a vegetarianizmus:

A vegetarianizmus az a táplálkozási gyakorlat, melynek követője bármilyen állat megölésével elkészített táplálék elfogyasztását elveti. Több formában létezik, aszerint, hogy a húson kívül mely ételek fogyasztása tilos. Vannak, akik elutasítják a tejet és a tejkészítményeket, tejtermékeket vagy a tojást. A szigorúbb vegán táplálkozás semmilyen állati eredetű ételt nem enged meg, tehát ezek sem fogyaszthatók, és még a mézet is tiltják.

Vagyis a vegák nem esznek húst, azért, mert így tiltakoznak az állatok megölése ellen. Ez eddig teljesen világos, értem, és tiszteletben is tartom, ha valaki így áll ki az elvei mellett, mélységes respekt. Magam is nagyon szeretem az állatokat, bár ezért még nem jutott eszembe lemondani a húsról, igaz, nem is eszem húst túl gyakran. De mi van azokkal, akik halat simán esznek, miközben vegának tartják magukat? Ők nem vegák? Vagy a hal nem állat? Ezen a ponton rendszeresen összezavarodom, mert gyakran találkozom olyanokkal, akik vegának mondják magukat, de a halat, rákot, kagylót jó étvággyal fogyasztják. Sokkal elfogadhatóbb lenne számomra, ha az illető azt mondaná, hogy nem szereti a húst, ezért nem eszik azt…

Aztán nem értem azt sem, amikor valaki vega, de azért néha eszik húst, mert megkívánja. Legyünk következetesek, akkor tartsuk már magunkat az elveinkhez: vagy eszünk húst, vagy nem. Vagy ölünk embert, vagy nem. Olyan nincs, hogy néha azért kivételt teszünk…

Az egyik barátom évek óta nem eszik húst, de nem azért, mert nem szereti, vagy elvi okai vannak, hanem azért, mert komoly allergiás tünetei voltak, és a húsmentesség óta jól van. Szereti a húst, de nem fogyaszthatja, megbarátkozott vele. Imád főzni, ezért kijárt egy szakácsiskolát, és most egy vega étteremben dolgozik. Még egy kicsi ideig, mert kezd nagyon elege lenni a dologból.

Mást sem csinálok, mint próbálok tofuból és más alapanyagokból halízű és húsízű ételt előállítani, mert a kedves vendégek erre vágynak. Én ezt elég viccesnek tartom, aki vega, ne egyen húst, ha pedig húsra vágyik, akkor egyen azt. Sosem lehet tökéletes utánzatot csinálni, de mégis állandóan ezzel próbálkozunk. A vegánoknak sajtot igyekszem fabrikálni, meg tojást, nyilván mérsékelt sikerrel. Egyre kevésbé értem az embereket, és igyekszem új munka után nézni.

Lassan iparág lett

A vegák köré már egész iparág épült, míg 10 évvel ezelőtt szinte mindenhol pánikhelyzet állt elő, ha valaki húsmentes ételt kért egy étteremben, ma már sorra nyílnak a vega, illetve vegán éttermek. Sőt Olaszországban már lakóparkot is építettek a vegetáriánusoknak…

Az egyik legnagyobb svéd bútorlánc üzleteiben most már nálunk is kapható húsmentes hotdog, és a az egyik legnagyobb csirkés gyorsétteremláncban pedig csirkehús nélküli csirke. Egyrészt rém viccesnek találom, másrészt pedig egy kicsit sem bánt, ha van rá igény, akkor legyen, persze. Csak valahogy kicsit abszurd… Mostanában egyébként már az sem ejt pánikba, ha egy ismerősömről kiderül, hogy nem szereti a húst, nem is fogyasztja, de ezt csak az ebédlőasztalomnál jelenti be. Akkor eszik köretet, vagy készítek neki egy salátát. Régebben ettől megőrültem, mert azt éreztem, csapdába estem, vendéget várok, de hiába készültem, mást kellett volna főznöm. Most úgy gondolom, hogy illik szólni, ha valaki vega, és akkor a háziasszonynak van módja készülni. Ha nem szólt, akkor magára vessen.

Nem tudom, mi az egészséges…

Egy újságcikkben olvastam nemrég, hogy egy 160 cm-es nő fiatal korában 55 kg-ot nyomott, miután azonban elhagyta a húst, sikerült 45 kilóra fogynia, és ezt a súlyát az elmúlt három évtizedben tartotta is. Azt viszont nem sejtette, hogy életmódja miatt akár le is bénulhat. Azért fordult orvoshoz, mert úgy érezte járás közben, mintha valamiféle puha, instabil anyaghoz érne a lába, illetve sokszor zsibbadt a keze és a lába. A vizsgálatok kimutatták a B12-hiányt, amely a vegetáriánus életmódot követők között gyakori, hiszen ez a bizonyos vitamin csak az állati eredetű ételekben található meg, ezért is szükséges a vegetáriánusok és vegánok számára ezt valamilyen más forrásból pótolni.

A fenti példa miatt azért óva intenék mindenkit attól, hogy csak úgy, egyik pillanatról a másikra teljes mértékben életmódot váltson, érdemes erről előtte szakemberrel beszélni. Laikusként az arany középút elvét vallom, finomak és egészségesek a zöldségek és a gyümölcsök, de azért nem árt némi húst is bevinni a szervezetünkbe.

