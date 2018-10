19 pontos listába szedte a féltékeny lány, mit enged szerelmének, és mit nem

„Drága emberek, aki szerint ez a lista cuki, az nézzen mélyen magába. Szerintem egyáltalán nem az. Ha nekem írt volna ilyet a barátnőm, az biztos, hogy helyben összetépem, és elsétálok a naplementébe” – írta az egyik Twitter-felhasználó arra a fotóra válaszul, amelyet kkeyes69 osztott meg a napokban.

Ahogy az a fenti reakcióból is kiderül, az ominózus fotón egy meglehetősen szokatlan „lista” látható. Nem is lista, sokkal inkább elvárások sora, amit szerintünk egy igencsak féltékeny és még annál is bizalmatlanabb barátnő írt szerelmének. Kkeyes69-hez egyébként egy autókereskedésben került a szóban forgó papírdarab, miután eredeti tulajdonosa az autójával együtt leadta azt a kereskedésben.

Kkeyes69 első meglepetésében megosztotta a listát a saját közösségi oldalán, aztán hamar rájött, hogy ez nagy hiba volt. Leginkább azért, mert bár a kísérőszövegbe odaírta, hogy a listát találta, és nem a barátnőjétől kapta, a kommentelők ezt nem igazán vették figyelembe, és szapulni kezdték a lányt. Kkeyes69 utóbb kénytelen volt letörölni a fotót, hogy lehűtse a kedélyeket.

És akkor a hosszúra nyúlt felvezető után mutatjuk azt a 19 pontot, amit a lista szerzője elvárt a barátjától. A cikk végén kommentben jelentkezzen az, aki szerint rendben van ez így!