Lehet, hogy mostanáig te is rosszul pakoltad be a mosogatógépet?

Legyen bármilyen furcsa is, azzal, hogy előöblíted a tányérokat és az evőeszközöket, még mielőtt a mosogatógépbe pakolnád őket, többet ártasz, mint használsz. Legalábbis a Today.com amerikai hírmagazinnak nyilatkozó szakértő, Morgan Brashear szerint.

Brashear azt mondja, a modern gépek – egy speciális érzékelőnek köszönhetően – pontosan tudják, mi mennyire koszos, ennek megfelelően kalkulálják a mosás és szárítás idejét és intenzitását is.

„Ha a gépbe előöblítés nélkül kerülnek például a ketchupos vagy épp olvadt sajtos tányérok, akkor a gép érzékelni fogja a komolyabb szennyeződést, ennek megfelelően pedig alaposabban is tisztít majd.”

Ha viszont bepakolás előtt gyorsan leöblítjük a tányérokat, a gép úgy érzékelheti, hogy tiszták, így egy rövidebb és kevésbé intenzív programot futtat, ennek következtében pedig apróbb ételmaradékok és szennyeződések maradhatnak az edényeinken – mondja a szakértő, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az előöblítéssel nemcsak időt és energiát, de vizet is spórolhatunk. „Mindez persze csak a rászáradt szennyeződésekre igaz: szószokra, ketchupre, mustárra. A nagyobb, szilárd ételmaradékokat továbbra is érdemes még a mosogatógépbe pakolás előtt eltávolítani” – mondta el Brashear.