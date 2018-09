Serena Williams félmeztelenül énekel a mellrák ellen

Serena Williamsről most épp nem azért szólnak a hírek, mert macskadresszben vagy tütüben teniszezik, hanem azért, mert ő is kiállt a mellrákszűrés fontosságáért.

A világ egyik legsikeresebb teniszezője a The Divinyls slágerének, az I Touch Myselfnek egy részletét énekelte félmeztelenül. Mert ő is tudja, hogy rendszeresen el kell járni szűrésre.

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!



It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU