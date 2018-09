Kavicsképekkel is lehet gyógyulni, sőt gyógyítani is – bemutatjuk Burka Nikolettet

Burka Nikolett kavicsképein legtöbbször nőalakok szerepelnek, és ez nem véletlen, hiszen kezdetben a saját problémáit, fájdalmát jelenítette meg művein. Azóta viszont a figurák egyre többször színes, vidám környezetbe kerülnek, és díszes kagylószoknyát kapnak: ahogy az alkotó kedélyállapota javul, úgy lesznek egyre vidámabbak az alkotások is.

Az első képek egy évvel ezelőtt születtek. Akkoriban Nikolett sokszor sétált lehajtott fejjel az utcán, így akaratlanul is meglátta a kavicsokat. Egy idő után a kövekből alakok bontakoztak ki előtte, ő pedig összegyűjtötte és hazavitte őket, majd képeket készített belőlük. Állítása szerint nem is tudta, hogy a kavicsképeknek van múltjuk, és a műfaj létezett már korábban is.

Saját kedvtelésből, magamnak kezdtem el képeket, alakokat készíteni a kavicsokból. Bárkinek mutattam, lelkesített, biztatott, hogy csináljak még többet, és rakjam ki a közösségi oldalamra is, mert biztosan szeretnék mások is megnézni. Nem is számítottam akkora sikerre, mint amilyet elértem. Az emberek szeretik a munkáimat, szeretnének belőlük vásárolni, ajándékba vagy saját maguknak. Annyira sokan dicsérnek, olyan elismerést kapok, hogy szárnyalok tőle. A képeim egyre kevésbé búsak, a figurákon mindinkább látszik a jókedv, egyre több színes nőalak, egyre több pár szerepel rajtuk, néha egész vidám jelenetek is kibontakoznak

– meséli az NLCafénak Burka Nikolett.

Nikolett élete nem könnyű: kislánya, Csenge oxigénhiánnyal született, és lassan fejlődött, ezért az anyuka fejlesztésre hordta, és nagyon sokat foglalkozott vele. Bár az orvosok azt mondták neki, amikor Csenge négyéves volt, hogy a gyerek semmire sem viszi majd, a sok-sok munka és a szeretet meghozta a gyümölcsét: Nikolett ma egy kiegyensúlyozott, boldog 16 éves lányt nevel, aki folyékonyan beszél angolul, és remekül ért a számítástechnikához. Nikolett végzettségét tekintve egyébként gyógytornász és angoltanár, jelenleg mégis idősgondozásból él, mert ez a munka biztosított számára elég pénzt ahhoz, hogy mindent megadhasson Csengének. Három hetet Angliában dolgozik, három hetet itthon van, hogy megkeresse a család fenntartásához szükséges pénzt, emellett angolt is oktat.

„Nagyon érzékeny vagyok, ebben szerepet játszik az is, hogy borderline személyiségzavarom van. Nekem minden sérelem, minden bántás feldolgozása sokkal tovább tart, mint egy egészséges embernek. Végtelenül örülök annak, hogy elkezdtem kavicsképeket készíteni, mert magamon tapasztalom a művészet terápiás hatását mindennap. Amikor gyerek voltam, annyira ügyetlen voltam a készségtárgyakból, hogy szinte felmentésem volt rajzból, mert egy egyenes vonalat sem tudtam meghúzni. Aztán megrántottam a vállam, és úgy döntöttem, mégis kipróbálom hobbiként.”

„Lenyűgözött a kavicsok egyszerűsége, a szürkeségük, a minimalizmusuk nagyon közel áll a szívemhez. Ahogy jobban lettem, úgy lettek mind színesebbek, élettel telibbek a képek is.”

Nikolett egyik kedvenc regénye az Üvöltő szelek, de a Brontë testvérek összes könyvét nagyon szereti, kavicsképein pedig a női szereplők néha kagylószoknyába bújtak, ezért hamar eszébe jutott, hogy kell egy viktoriánus kori női sorozatot is készítenie. A kagylónők a regényekben szereplő női neveket kapták, és szinte azonnal életre is keltek. Jane Eyre mellé például zongora, a kezébe pedig könyvek kerültek.

A képeknek idén külön aktualitást ad, hogy 2018-ban ünnepeljük Emily Brontë születésének 200. évfordulóját. „A kagylószoknyák vidáman repülnek, a viktoriánus nőalakok egyértelműen elnyerték a közönség tetszését” – mondja Nikolett.

Nikolett egyébként azt is fontosnak tartja, hogy segíthessen másokon, ezért évek óta egy lelkisegély-szolgálat moderátora, és rengeteg képet készít kifejezetten kórházaknak, hogy a betegek is élvezhessék a kagylók és kavicsok gyógyító hatását.

Az alkotó legnagyobb vágya most az, hogy műveit egyben is megmutathassa a hazai közönségnek. „Számos külföldi magazin osztotta meg a képeimet mint különlegességeket, itthon viszont sajnos még nem volt egyetlen saját kiállításom sem. Ezt nagyon szeretném, mert sokan írnak nekem, hogy jó lenne egyben megnézni az összes alkotásomat valahol. Remélem, egyszer ez is eljön, addig pedig marad az alkotás öröme.”