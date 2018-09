Ezt üzeni neked Winnie Harlow, a vitiligós szupermodell – fotók

Winnie Harlow 4 éves volt, amikor a vitiligo nevű bőrbetegséget diagnosztizálták nála. Ennek ellenére többször is hangoztatta, hogy ez egy percre sem tántorította el attól, hogy elérje céljait. Így is lett, hiszen ma már szupermodellként a legnagyobb márkák kifutóin is szerepel Winnie, aki óriási népszerűségnek örvend. Nemcsak káprázatos szépsége és alakja, hanem kisugárzása, pozitív gondolkodása miatt is sokak példaképévé vált. Hajrá, Winnie!