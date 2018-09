Bomba formában: 22 kilót fogyott Molnár Anikó

Molnár Anikó teljes életmódváltáson esett át. 22 kilótól sikerült megszabadulnia, jobb formában van, mint valaha, már csak egy dolog hiányzik az életéből, méghozzá a szerelem – írja a Blikk.

“A hízás mellett több dolog is kialakult nálam, ami arra figyelmeztetett, valami nincs rendben. Cukoranyagcsere-problémám van, vagyis inzulinrezisztens vagyok, és korai klimaxot is diagnosztizáltak. Gyógyszereket kapok és egy speciális étrendet követek, így leadtam huszonkét kilót, de többet már nem szeretnék. Az is kiderült, nem lehet már gyerekem, igaz, nem is akartam, és nem is áll úgy a magánéletem, de azért elkeserített a dolog” – mondta Anikó, aki nagyon bízik abban, hogy hamarosan rátalál a szerelem.