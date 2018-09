A saját esküvőjét is otthagyta a hős tűzoltó, amikor hívták a bajtársai

A saját esküvőjét is otthagyta egy hős önkéntes tűzoltó, amikor kigyulladt egy helyi családi ház. A minnesotai, 39 éves Jeremy Bourasa 3 óra múlva tért vissza a lagziba, éppen időben ahhoz, hogy eltáncolja az első táncot a menyasszonyával. A násznép óriási tapssal fogadta őt, a menyasszony pedig a büszkeségtől elsírta magát – írja a Fox News.

A riasztás akkor érkezett, amikor az ifjú párról éppen a fotókat készítették a szertartás után. A férfit a bajtársai hívták, mert kellett még egy ember ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni a lángokkal. Bourasa ránézett a feleségére, aki csak annyit mondott: „Menj!” A férfi egy szempillantás alatt átöltözött az egyenruhájába, és már ment is tüzet oltani, ami egyszerűen ment, hiszen az esküvőt is a tűzoltóállomáson tartották.

– nyilatkozta Krista Boland a tűzoltó újdonsült felesége.

A párnak egyébként két kisfia is van, elmondásuk szerint mindketten tűzoltók szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. A fentiek ismeretében nagyon megértjük!

