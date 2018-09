Nem akarták beengedni a saját diplomaosztójára, mert kilátszott a bokája

Kis híján nem vehetett részt a saját diplomaosztóján egy fiatal angol lány, mert szandált vett fel az ünneplőjéhez, és kilógott a bokája, ami – mint kiderült – főbenjáró bűnnek számít. Eleanor Broome az Oxfordi Egyetem hallgatója, az intézményben nagyon komolyan veszik a szabályokat, ez azonban még őt is meglepte – írja a Yahoo.

A Facebookon számolt be az esetről, bejegyzése mellé egy képet is csatolt a „provokatív” szerelésről. Elmondása szerint az egyetemen azt mondták neki, azért nem mehet be, mert „túl sok bőrt mutat”.

A szabályzat szerint a hallgatóknak a hivatalos rendezvényeken sötét ünneplőt és fekete zoknit kell viselniük az iskolai talár alatt. Broome azonban álmában sem gondolta volna, hogy szandálok esetében is kötelező a zokni. Amikor mégis megtagadták tőle a belépést, azt hitte, valami viccről van szó. Az ajtóban álló férfi azonban közölte vele, hogy amíg látszanak a bokái, nem engedheti be.

Mivel a ceremónia 15 percen belül elkezdődött, a lánynak minden erejét összeszedve kellett rohannia, hogy valahol találjon magának egy pár fekete zoknit. Végül talált egy fekete harisnyát egy közeli boltban, de a diplomaosztóról elkésett.

Mint utólag kiderült, több hallgató is így járt. Az egyik lány, Rebecca Morton szerint ő eddig sem hordott zoknit a vizsgákon, és korábban sohasem volt ezzel semmi gondja az egyetemnek.

Broome szerint árulkodó, hogy a korlátozás csak a nőket érintette: egyetlen férfitól sem tagadták meg a belépést az öltözéke miatt. A fiatal lány különösen bántónak találta azt is, hogy az egyetemi személyzet szexista módon úgy fogalmazott: hogy „túl sok bőrt mutat”.