Bulizni akart a barátaival, megalázták a plus size modellt

Kaisa Henriikka finn plus size modell londonban szerette volna megünnepelni a születésnapját néhány barátjával. Ebben az ügyben chatelt egy klubpromóterrel, aki azonban megkérdezte, hogy a barátai is plus size lányok-e, ez ugyanis befolyásolja, hogy bejuthatnak-e szórakozóhelyekre. Ha 2-3 főnél több a telt lány, akkor elküldhetik őket.

A modell az Instagramon tette közzé a beszélgetésről készült screenshotot.

A post láttán a világ minden tájáról elárasztották pozitív, támogató üzenetekkel.

