Kerti hirdetőtáblákkal keres magának vesedonort egy kétgyerekes édesanya

A kertjében kihelyezett hirdetőtáblákkal keres magának vesedonort egy 44 éves, súlyosan beteg kétgyermekes édesanya – írja a Fox News.

Krystal Reardónak 14 éves kora óta krónikus vesebetegsége volt, amikor azonban tavaly nyáron műteni kellett egy szívroham miatt, a veséi teljesen felmondták a szolgálatot. Azóta dialízissel tartják életben, és folyamatosan vesedonort keres, ám a várólista 4-6 éves, és családtagjai sem bizonyultak megfelelőnek a transzplantációra.

Végső elkeseredésében Reardónak eszébe jutott, hogy hirdetőtáblákkal is kereshetne magának donort, hátha a házuk előtt elhaladó autósok közül valaki tud rajta segíteni. És úgy néz ki, hogy nagyon bejött a számítása, szeptember 18. óta ugyanis tucatjával érkeznek a megkeresések.

A gravely-ill mother who needs a life-changing kidney transplant has put up signs in her front garden in a last-ditch attempt to find a donor. Krystal Reardon, 44, is searching for a stranger to donate an organ after complications during a heart attack last June left her with renal failure.