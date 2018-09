Hipóval bünteti a tömegközlekedési eszközökön terpesztő férfiakat egy orosz lány

Hallottál már valaha a manspreadingről? Nem? Pedig a jelenséggel nagy valószínűséggel találkoztál már, sőt, ha férfi vagy, még az is lehet, hogy te magad is csináltad, miközben a buszon, metrón vagy épp a villamoson zötykölődtél. Ha röviden szeretnénk leírni, mi is az a manspreading, akkor Neményi Márton kollégánknak a témában írt értekezéséből idéznénk: az a jelenség, amikor

a férfi szemérmetlen testtartásban, lazán széttett lábakkal ül, ami főleg a tömegközlekedésen neuralgikus pont.

És valóban. Rendszeres BKK-fogyasztóként nyugodt szívvel mondhatom, hogy az ártalmatlannak tűnő terpesztés tud szuper idegesítő is lenni. Leginkább akkor, mikor „az elkövető” nagy lazaságában szabad helyeket is blokkol a terpeszével. Egy 20 éves orosz joghallgató, bizonyos Anna Dovgaljuk is ezt elégelte meg, mikor úgy döntött, hipóval felszerelkezve tanítja móresre az útjába kerülő, manspreadingelő férfiakat.

Azt, ahogy a terpesztő férfiak ölébe vízzel kevert hipót önt, Anna videón is megörökítette. Mondanunk se kell, a felvétel vírusszerűen terjed, készítője pedig számolatlanul kapja a támogató vagy épp kritikus hozzászólásokat. A fiatal nő egyébként egy orosz híroldalnak elmondta, az általa használt hígított folyadék nem okoz egészségkárosodást, legfeljebb a férfiak nadrágját teszi tönkre.

Ez egyébként cél is. A joghallgató ugyanis azzal, hogy „megjelöli” manspreadingelő utastársait, azt szeretné elérni, hogy mindenki más lássa, melyik szerv irányítja a szóban forgó férfi életét. Egyébként azután, hogy Anna videója terjedni kezdett az interneten, az orosz Rosbalt hírügynökség közzétett egy közleményt, melyben azt állítja, a felvétel egyértelműen hamis: a fiatal lány színészekkel játszatta el a jeleneteket.

A LadBible cikke szerint Anna reagált a vádakra. Azt nyilatkozta, hogy a videó teljesen valódi, igaz, egyik áldozata sem tett ellene feljelentést.