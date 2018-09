Elege lett azokból, akik a nemi erőszakért még mindig az áldozatot hibáztatják, zseniális poszttal vágott nekik vissza

Az új-zélandi komika, Alice Brine hirtelen felindulásból megírt Facebook-posztját a közzétételt követően több mint 100 ezren osztották meg. Azóta két év telt el, ám a poszt gyakorlatilag kiirthatatlan a közösségi média felületeiről. Hogy miért? Nos, mert újra és újra van apropója annak, hogy előkerüljön.

Amikor Alice megírta a posztot, egy új-zélandi nemi erőszak kapcsán tette. A Bored Pandának elmondta, egész egyszerűen tele lett a hócipője a média és a kommentelők áldozathibáztatásával. „Az újságok tele voltak az esettel. Engem meg a hideg rázott az olyan szalagcímektől, mint: A nő először nemet mondott, de tényleg komolyan gondolta? Szóval fogtam magam, és írtam egy bejegyzést arról, mit gondolok az áldozathibáztatásról.”

Alice a friss interjúban beszélt arról is, örül annak, hogy a bejegyzése még most is rója a köröket a közösségi médiában. „Szerettem volna, ha az üzenet minél több emberhez eljut, szóval boldog vagyok, hogy elértem a célomat” – mondta, majd hozzátette, szerinte a legnagyobb baj az, hogy az áldozathibáztatás nem egy maroknyi, hangos ember műve. „Ez a felfogás hosszú évszázadok alatt épült be a mindennapjainkba, és nekünk most tudatosan kell változtatni ezen.”

És akkor a felvezető után, íme, Alice szóban forgó, ironikus posztja: