Elbontották a rászorulókat segítő pécsi ételdobozt

Elbontották a pécsi ételdobozt, amit 7 évvel ezelőtt helyzetek ki, hogy bárki élelmiszert tehessen bele a rászorulóknak. A doboz helyén már csak egy felirat tájékoztat a megszűnésről a Pécsi Irgalmasrendi Kórháznál – számolt be az RTL Klub.

Az ételdoboz felszámolásáról maga az ötletgazda, Morvay Imre Pio atya rendfőnök döntött. Az adományokkal az elmúlt időszakban többen visszaéltek, ami hangos vitákhoz és szemeteléshez vezetett, de állítólag olyan is előfordult, hogy egyesek eladták a dobozban talált ételt.

Az ötletgazda szerint az emberek doboz nélkül is tudnak segíteni a környezetükben élő szegényeken.

Hasonló ételdobozok más városokban is létesültek több-kevesebb sikerrel. Szegeden például nemrégiben bontották el, mert az emberek szemetesnek használták. Győrben viszont most is működik két ételdoboz.