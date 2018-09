Ugyanaz lett az esküvői fotósa, aki ikonikus képet készített róla a New York-i terrortámadás idején

Phil Penman utcai fotós rengeteg képet készített a 2011. szeptember 11-i New York-i terrortámadásról. Egyik ikonikussá vált fotóján Joanne Capestro és egy barátnője látható, ahogy zavartan és porosan, de sértetlenül távoznak a Ground Zerótól.

De nem ez volt a nő és a fotós utolsó találkozása. Joanne ugyanis 17 évvel a terrortámadás és a kép elkészülte után felkérte Penmant, hogy legyen az esküvői fotósa.

Pedig a nő sokáig nem is tudott arról, hogy egyáltalán fénykép készült róla. Csak akkor derült ki, hogy Joanne szerepel a fotón, amikor egy 9/11-ről szóló tárlaton kiállították a képet, egy múzeumi dolgozó pedig felismerte a nőt.

A fotós és alanya ezután találkozott egymással, és később is tartották a kapcsolatot. Amikor Joanne kezét megkérte a párja, Robert Vasquez, nem volt kérdés számára, ki örökítse meg az esküvőt.

