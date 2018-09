Tömegével küldik vissza a gyártónak az üres chipseszacskókat a britek

Britek százai tömegével adták postára az elmúlt időszakban üres chipseszacskóikat, amiket a gyártónak küldtek vissza. A furcsa akció egy tiltakozási hullám része, a környezettudatos britek így akarják rávenni a cégeket, hogy használjanak újrahasznosítható csomagolóanyagokat.

@walkers_crisps crisp packets take up to 80 years to rot, ditch plastic packets before 2025. #PacketInWalkers pic.twitter.com/gookQ19UyV

A küldeményeket a Walkers nevű gyártó „freepost” címére küldik, így a feladási díjakat a cég állja. A környezetvédelmi akcióhoz csatlakozók ezrével küldik vissza az üres csomagolásokat a cégnek, a brit királyi posta viszont nem bírja a tempót, ezért felhívásban kérte az embereket, hogy hagyjanak fel a gyakorlattal.

@walkers_crisps 2025 is much too long, you can do better than that! #PacketInWalkers pic.twitter.com/aVNQGxn5En