Saját vakvezető kutyája van a vak kutyusnak, így lépcsőznek

A Fülöp-szigeteki Quezon Cityben filmezték le Gingert, a golden retrievert és Kimchit, a spánielt, amint együtt lemennek egy szálloda lépcsőjén. A felvételt itt lehet megnézni, jól látszik rajta, hogy Ginger milyen türelmesen vezeti a vak kiskutyát.

Pedig eredetileg nem is vakvezető kutya. Már évek óta a gazdáinál volt, amikor azok befogadták Kimchit is, Ginger pedig a kezdetektől a szárnyai alá vette a kisebb kutyát. Eleinte csak azért kötötték össze kettejük pórázát, hogy a már vakon befogadott spániel ne mászkáljon el. Gingernek viszont semmi baja nem volt ezzel, és most már nem nagyon mennek sehova egymás nélkül. (LADbible)