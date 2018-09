Középkori páncélingben futotta le a maratont az orosz futónő

View this post on Instagram

Таня в кольчуге VS 42,2км Московского Марафона. ТАНЯ WIN! . Ответы на самые задаваемые вопросы Вес кольчуги: 7кг Время прохождения: 5 часов 25 минут С коленями, спиной и психикой все норм. . Спасибо @volodqqq за компанию, советы, гели, массаж, вообще за все, без Тимофея я бы не добежала. Он ещё кстати гребные и байки профессионально чинит, если у вас в зале сломался - пишите ему. Спасибо @liaddon @lapik_cf @f_j_fry и @evgever за поддержку на трассе! . Было очень тяжко, но я вывезла. КТО ТАМ В МЕНЯ НЕ ВЕРИЛ? . @moscowmarathon #moscowmarathon #бег #зож #танябеги #таняпри #московскиймарафон #московскиймарафон2018 @suunto_russia #suuntorussia