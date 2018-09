Odáig vagyunk az ötletért, amivel ez a könyvtár segít az álláskeresőkön

Mondjon bárki bármit, az álláskeresés, és főleg, az a bizonyos sorsdöntő állásinterjú nem olcsó mulatság. Persze, amikor 8-9 éve életem első interjújára készültem, még halvány fogalmam se volt erről: egészen addig, míg ki nem derült, hogy egy állásinterjúra nem vehetek fel csak úgy, bármilyen “alkalmi ruhát”. Mivel a tökéletes “interjúzós szett” legnagyobb bánatomra nem lapult ott a szekrényemben, pedig tényleg napokon keresztül kerestem, nem volt mese, venni kellett egyet. Ami – lévén épp vadul állást kerestem – baromira nem esett jól a pénztárcámnak. Sem.

Bezzeg, ha nálunk is lett volna egy olyan kezdeményezés, mint amilyen a The New York Public Library-ben indult útjára, máris egy fokkal egyszerűbb lett volna az életem. A közkönyvtárban ugyanis nem csak a világ- és szakirodalom remekeit lehet kikölcsönözni a polcokról, hanem például az állásinterjúhoz szükséges nyakkendőt, aktatáskát, vagy épp irattartót is. Ami elsőre nem tűnik nagy dolognak, de ha jobban belegondolunk, mégiscsak az.

Főleg azoknak a frissen végzett diákoknak, vagy méginkább, rászoruló munkakeresőknek, akik az interjú előtt nem engedhetnek meg maguknak ilyen extra kiadásokat.

Az ötlet egyébként a fiatal könyvtárost, Michelle Lee-t dícséri, aki azután döntött el, hogy belevág a “Grow Up Work Fashion Library” névre hallgató kezdeményezésbe, miután vagy egy tucatnyi olyan diákot készített fel állásinterjúra, akiknek – többek között – fogalmuk sem volt arról, hogyan öltözzenek fel életük egyik legfontosabb beszélgetésére. A kezdetben diákoknak szóló ötlet azóta szépen kinőtte magát, és ma már nemtől, kortól és anyagi helyzettől függetlenül bárkinek rendelkezésére áll, aki rendelkezik a könyvtárba szóló, érvényes olvasójeggyel.

Az egyetlen feltétel talán az, hogy ezen a bizonyos olvasójegyen ne legyen 15 dollárnál nagyobb tartozás – írja a CNN.