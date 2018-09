Meghalt egy 15 éves lány, miután megevett egy bagettet a reptéren

A British Airways egyik járatán lett rosszul még 2016-ban az akkor 15 éves Natasha Ednan-Laperouse. Mire a gép leszállt, és a lányt a nizzai kórházba szállították, Natashát már nem tudták megmenteni.

Kiderült, a londoni felszállásnál evett bagett szezámmagot tartalmazott, amire a lány allergiás volt. Bár evés előtt elolvasták az összetevők listáját, az nem tartalmazta a szezámmagot. A roham kezdetén Natasha apja két EpiPen injekciót is adott lányának, de azok már nem segítettek rajta.

A BBC a most kezdődő per kapcsán azt írja, a bagettet gyártó cég együttérez a családdal, és nem tagadja, hogy a szezám nem volt az összetevők listáján. Ráadásul a bagett tésztájába sütötték bele, így kívülről nem is volt látható.

A statisztikák szerint 100-ból 1 ember érzékeny a szezámmagra, az azonban nagyon eltérő, hogy ki hogyan reagál. Van, akinél enyhék a tünetek, másoknál komoly légzési nehézségeket is okozhat.