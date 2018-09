Túl részeg volt a reptérre hívott autó sofőrje, az utas vezetett haza

Surya Oruganti, miután megérkezett az indiai Bengaluru nemzetközi repülőtérre, hívott egy Ubert, hogy azzal mehessen haza. A kocsi kisvártatva fel is tűnt a légikikötőnél, de Suryának több dolog is feltűnt. Nem csak az, hogy nem ezt a kocsit kérte az alkalmazáson keresztül, hanem az is, hogy alkalmi sofőrje részeg.

Surya nem akart másik kocsit rendelni, így a részeg sofőrt átültette a jobb oldali ülésbe, bekötötte, ő pedig a volán mögé ült, és hazavezetett. Fényképet is készített az anyósülésen szendergő Uber-sofőrről, ami mellé ezt a kommentárt fűzte:

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM