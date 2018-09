Egy feleség elárulta, 10 év házasság után miről szólt a legnehezebb beszélgetése a férjével

„Kerültél már olyan helyzetbe, hogy a párodnak valami olyasmit kellett elmondanod, amit egyáltalán nem akaródzott?” – kezdi a Love What Matters oldalán közzétett vallomását Desiree Fortin. A háromgyerekes kaliforniai anyuka azért döntött úgy, hogy megosztja élete egyik, ha nem a legnehezebb beszélgetését a világgal, mert úgy érezte, az más pároknak is hasznos lehet.

És valóban.

„A 10 éves házasságunk alighanem legnehezebb beszélgetése idén nyáron zajlott le a férjem és köztem. Alig valamivel azután, hogy a lányunk majdnem belefulladt a kerti medencébe. Túlzás nélkül állíthatom, az egész életemet meghatározó esemény volt ez, aminek most is minden pillanatára emlékszem. Emlékszem a rettegésre, ami elfogott, miután tudatosult, hogy el is veszíthettem volna Charlize-t. Emlékszem a szégyenre is, amit akkor éreztem, mikor felhívtam a férjemet, hogy beszámoljak neki a történtekről.”

Desiree a folytatásban leírja, férje, Ry a körülményekhez képest jól fogadta a baleset hírét. „Megegyeztünk, hogy a biztonság kedvéért kórházba viszem Charlize-t, ahonnan néhány óra múlva szerencsére azzal küldtek haza minket, hogy a lányunkkal minden a legnagyobb rendben van. Ezzel azonban nem értek véget a megpróbáltatásaink. Miután ágyba dugtuk a gyerekeket, még hátra volt közös életünk legnehezebb beszélgetése, ahol olyan kérdéseket kellett feltennem a férjemnek, mint hogy:

Haragszol rám?

Engem okolsz a történtekért?

Rossz anyának tartasz?

Rám mered bízni a jövőben az ikreinket?

Desiree azt mondja, azon túl, hogy feltette férjének ezeket a kérdéseket és végighallgatta a válaszait, megosztotta vele a szégyent és a bűntudatot, amit a történtek miatt érzett. „Az igazság az, hogy az eset után a szorongásom egészen új szintre lépett; egy ponton túl már alig mertem egyedül maradni a gyerekekkel. Ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, beszélnem kellett neki a félelmeimről, a kínzó gondolataimról és arról is, hogy ezek után mit gondolok magamról anyaként.”

Az anyuka bevallja, mielőtt férjével összeházasodtak volna, rengeteg vitájuk volt kommunikációs problémák miatt. „Nem vagyok rá büszke, de akkoriban bármi bajom is volt, magamba fojtottam, és csak az utolsó utáni pillanatban mondtam el: kiabálva, dühösen. Ry erre csenddel reagált: nemcsak elhallgatott, de addig nem is reagált rám, míg le nem csillapodtam.” A pár végül kétévnyi terápiának köszönhetően tanulta meg, hogyan kommunikálhatnak egymással úgy, hogy azzal ne bántsák meg a másikat.

„Tíz éve vagyunk házasok, és ez idő alatt voltak nagyon boldog és nagyon fájdalmas éveink is. Ez a mostani időszak simán csak jó. Bár idén volt életünk legnehezebb beszélgetése, hála annak, hogy őszinték tudtunk lenni egymással, úgy érzem, a házasságunk még meg is erősödött. Biztos vagyok benne, hogy lesznek pillanatok, amikor nem értünk majd egyet egymással, és olyan is lesz majd, amikor megbántjuk egymást, de most már biztos, hogy ha így is történik, tudni fogjuk, hogyan találjuk majd meg az egymáshoz visszavezető utat.”