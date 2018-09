Kezdd az őszt energiabombaként! (x)

Bár a klasszikus értelemben vett nyárnak már búcsút inthetünk, nincs okunk szomorkodni, hiszen az élet pezseg körülöttünk! A természet hamarosan csodálatos, új ruhát ölt, az időjárás pedig kifejezetten kellemes, így tanácsunk a következő: hívd össze barátaidat, és induljatok el egy hatalmas túrára! Akár egy távoli bakancslistás útvonalat, akár a legközelebbi túravonalat szemeled ki, készülj fel a nem mindennapi élményre. Nincs is annál csodálatosabb érzés, mint amikor a szellő cirógatja az arcodat, a fák csak úgy pompáznak, és szinte már eggyé válsz a téged körülvevő növényekkel és madárcsicsergéssel. Ne hagyd ki a jóból kis kedvenced sem, hiszen ő is remek társad lesz az úton, és élvezettel fog belevágni veled az új kalandokba. Ha nincs kutyusod, látogass el egy állatmenhelyre, és sétáltass meg egy szeretetre éhes négylábút!

Mit vigyél magaddal?

Túrabakancsot, szendvicset, vizet és egy kisebb pokrócot, amin megpihenhettek – tanácsolja Bíró Bence, a Bravos baristája. A fáradt pillanatokban pedig igen jól jöhet egy kis kávé is, ezt tapasztalatból mondom. Legegyszerűbben úgy viheted magaddal, ha elkészíted még otthon, majd beletöltöd egy termoszba. Az én abszolút kedvencem a Bravos Espresso: már pár korty után újra élettel telinek érzem magam. Az ínyencek nyugodtan megspékelhetik különböző finomságokkal is, ha nemcsak szemüket, de ízlelőbimbóikat is szeretnék kényeztetni ezen a szép szeptemberi napon. Adunk egy tippet: www.ineedcoffee.hu. Böngészd, és indulhatsz is tovább!

Ne felejts el megélni minden apró szépséget utad során, hiszen nincs is annál jobb, mint másnap azon elmélkedni, hogy milyen csodálatos helyeken jártál, és szinte még érezni az illatokat az orrodban.