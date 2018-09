Michelin-csillagos séf: ne dobd ki a karácsonyfád, edd meg!

A karácsony után a szemétben vagy az útszélen landoló fenyőfák látványa sokakat elszomorít és felháborít – rengetegen fel is szólalnak évről évre a mű- és cserepesfenyő-vásárlást népszerűsítve. A londoni Ritz Hotel Michelin-csillagos éttermének séfje, John Williams azonban most előrukkolt egy harmadik alternatívával: szerinte meg kellene enni a fákat.

Nem történt elírás, a korábban II. Erzsébet királynőnek és Károly hercegnek is főző Williams a Ritz első szakácskönyvében arra buzdít mindenkit, hogy főzzön a fölöslegessé vált karácsonyfájából vagy legalábbis a tűleveleiből, azok ugyanis kellemes citrusos ízt tudnak kölcsönözni a legkülönfélébb szószoknak, mártásoknak, olajoknak, eceteknek, önteteknek és mousse-oknak.

A mesterszakács nem a levegőbe beszél, ugyanis kedvenc tűleves receptje, egy duglászfenyő levelével és citromverbénával készülő desszert a Ritz őszi menüjén is szerepel. De ha az ő szava nem lenne elég, gyorsan melléállt a népszerű túlélőmester, Bear Grylls is, aki szintén nagy fenyőrajongó: szerinte a tűlevél tea formájában is nagyon finom, ráadásul tele van A- és C-vitaminnal.

Aki kedvet kapott a főzőcskéhez, az 30 fontért rendelheti meg a fenyős finomságok elkészítését is ismertető The Ritz London: The Cookbook című szakácskönyvet.

