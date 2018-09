Ketrecbe zárt kutyákat mentettek a Florence hurrikán miatt dolgozó önkéntesek – videó

Már több mint 3 millióan látták a Twitteren azt a rövidke videót, amelyen az látható, ahogyan egy bátor önkéntes megment hat kutyust a biztos haláltól. A felvétel az észak-karolinai Leland városában készült vasárnap, ahol a Florence hurrikán miatt nagyon komoly áradások pusztítanak. A videón látható kutyusok gazdáinak is emiatt kellett elhagyniuk az otthonukat, kedvenceiket azonban valamiért „ottfelejtették” egy ketrecben – írja a Daily Mail.

A kutyák a hátsó lábukon álltak az egyre csak emelkedő vízben, amikor rájuk találtak. Ahogy meglátták az embereket, vonyítással jelezték, hogy nagyon nagy bajban vannak. A felvételt készítő újságíró, Marcus DiPaola szerint mire elmentek onnan, már olyan magas volt a vízszint, hogy a kutyusok biztosan megfulladtak volna.

A Florence hurrikán eddig 14 halálos áldozatot követelt.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy