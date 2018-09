Elolvadsz: mentett kutyáját kérte fel esküvői tanújának

Állatok részvételével zajló esküvőkről ma már viszonylag gyakran lehet hallani, sőt az sem példa nélküli, hogy a pár a házi kedvencével viteti be a ceremóniára a gyűrűket. A 31 éves coloradói Timmy Moutrie azonban teljesen új fejezetet nyitott az állatbarát menyegzők történetében, ő ugyanis tanújául választotta a kutyáját, Bruce-t.

A hároméves pitbull-shar pei keverék mentett kutya, élete első másfél évét egy kerítéshez láncolva töltötte. Moutrie és párja 2017 júliusában fogadták örökbe, azóta rendszeres túratársuk, különösen nyugodt és barátságos természete miatt pedig hamarosan terápiás kutyaként is debütál a helyi kórházban. Mindennek fényében már nem is olyan meglepő, hogy a férfi legjobb barátjaként őt választotta tanújának, ahogyan az sem, hogy a különleges alkalomra csokornyakkendőbe öltöztetett állat remekül szerepelt a ceremónián is, amin egyébként gyűrűhordozóként az ara kutyája, a 12 éves husky-malamut keverék Zeke is részt vett. „Elképesztő élmény volt – áradozott Moutrie a UNILAD-nek. – A vendégek nagy részének nem esett le, hogy a kutyáink is a szertartás szereplői, míg harmadik párként végig nem vonult előttük Bruce és a bátyám. Rengetegen nevettek, és úgy hallottam, hogy néhányan szipogtak is kicsit az örömkönnyektől. A csokornyakkendője igazi fénypont volt.”

Arról sajnos nem tudni, hogy Bruce hogyan írta alá az anyakönyvet, és milyen beszédet mondott a szertartás utáni vacsorán, az viszont biztos, hogy szereplésével utóbb az internetet is meghódította: Moutrie a történetet a Reddit-en is megosztotta, és a posztja már több mint 40 ezer lájkot kapott.