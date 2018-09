Megállíthatatlan a 102 éves szupernagyi, újabb aranyérmet nyert futásban

Ha nem találsz magadnak elég motivációt a mozgásra, akkor itt egy jó példa: a 102 éves Man Kaur újabb aranyérmet nyert 200 méteres síkfutásban a Málagában rendezett masters világbajnokságon Spanyolországban.

Idős kora ellenére az indiai dédnagymama több rekordot állított fel a 100 évesnél idősebbek kategóriájában. Tavaly az új-zélandi világbajnokságon 100 és 200 méteres síkfutásban is aranyérmet szerzett.

LOOK AT THAT SMILE !!! Man Kaur from India wins the 200m GOLD in the World Masters Athletics #WMAMalaga2018. Age group 100- 104 years!!

What a privilege for every person in the world to see her in action and to share her joy 😊😊#PinkathonFOREVER pic.twitter.com/hDvWc3EVVf