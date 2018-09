Ez a cuki versenyagár garantáltan feldobja a te vasárnapodat is

Egy versenyagárra sokszor nagyon szomorú sors vár, ha a futamokon már nem tud szerepelni. Jó eséllyel Blue, az angol agár sem számíthatott volna semmi jóra, amikor eltörte a lábát, neki azonban így visszatekintve alighanem az volt a legszerencsésebb napja, amikor megtörtént a baleset, a híre ugyanis eljutott Kim Oxley-hoz is, aki azonnal úgy döntött, hogy kerül, amibe kerül, megmenti és örökbe fogadja az állatot.

Az új kezdet persze itt is nehéz volt, Kim az első találkozásnál egyből azt kérdezte magától a hatalmas kutya láttán: „Te jó ég, mit tettem?”, Blue pedig eleinte képtelen volt felmenni a lépcsőkön, és ha pórázt kapott a nyakába, egészen lemerevedett. A hangulat azonban hamar oldódni kezdett közöttük, miután az állat megérezte, hogy igazi törődő gazdira talált, és ma már nincs olyan rossz nap, amikor Kim és Blue ne tudnák felvidítani egymást.

A fiatal nő odáig nem akar menni, hogy a világ legokosabb kutyájának nevezze kedvencét, de azt bizton meri állítani, hogy Blue valódi géniusz, ha el akar érni valamit. Az érzelmekkel csordultig telt agár szuperképessége alighanem a sírása, de ha kell, készséggel körbe is ugrálja a lakást, valamint mesterien tudja böködni az embert az orrával, és némi bohóckodásért sem kell a szomszédba mennie.

