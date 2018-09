Újgenerációs időjárás-jelentés: így szimulálják a hurrikán pusztítását

Térhatású szimulációval mutatják be az amerikai Weather Channel csatornán, mire lehet képes a Florence hurrikán. A természeti csapás miatt egyelőre 370 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak-Karolinában, és százakat evakuáltak az otthonukból. Azonban még így is lehet, hogy a Florence csak a bemelegítésnél tart.

A szimuláción látható, hogy a hurrikán közel embermagasságú árvizet is elszabadíthat városi övezetekben, ami akár autókat is elsodorhat. Egyes települések akár napokra is víz alá kerülhetnek – New Bern városát például máris elárasztotta a víz, itt 100 embert kellett kimenekíteni a házából. Az előrejelzések szerint csak Észak-Karolinában nyolc hónapnyi csapadék fog hullani három nap alatt. (The Sun)