Ezek az apukák még a csillagot is lehozták várandós feleségüknek, ha épp azt kívánta meg

Mivel még nincs gyerekem, elképzelni sem nagyon tudom, milyen elviselhetetlen lehet a reggeli rosszullét, a terhesség alatti kívánósság, a lesből támadó érzelmi kitörés vagy az egyre nehezedő terhespocak. És azt is csak tippelni tudom, hogy mindebben milyen partner lesz majd a férjem, akiről amúgy bizton állíthatom, hogy a gondoskodás netovábbja.



Emlékszem, amikor néhány éve maga alá gyűrt egy kedves kis kimerültséggel kevert influenza, és napokig nemhogy lábra állni, de még élni se nagyon volt erőm, ő tartotta bennem a lelket. Például azzal, hogy fáradhatatlanul főzte nekem a citromos teát, még akkor is, ha emiatt késve indult el dolgozni, a gyógylevest, még úgy is, hogy életében először kellett ilyet főznie, sőt még arra is figyelt, hogy elérhető közelségben egy kupacba gyűjtse nekem a kedvenc könyveimet, a doboz zsebkendőt, az orrkenőcsöt, a lázmérőt, a telefonomat és a távirányítót, amik nélkül akkor létezni sem tudtam.



Bár, még most is elolvadok, mikor felidézem ezt az emléket, el kell ismernem, gondoskodó férjem bizony elbújhat a Buzzfeed által a közelmúltban bemutatott kispapák mellett, akik bizony a csillagokat is simán lehozták volna az égről, ha állapotos feleségük épp azokat kívánta volna meg. És ez egyáltalán nem túlzás!



Vegyük azt a férjet,

1. aki a legnagyobb hóviharban állt neki grillezni a kertben, mert a felesége épp steak-et kívánt

„Alig egy héttel a szülés előtt, az éjszaka közepén rám jött, hogy steaket szeretnék enni, a férjem pedig ellenvetés nélkül ment ki a kertbe, hogy a legnagyobb hóvihar és az éjszaka közepén húst süssön nekem.”

2. aki hányósarkot rendezett be feleségének

„A terhességem elején néhány hétig annyira rosszul voltam, hogy a férjem berendezett nekem egy »hányósarkot« a fürdőszobánkban. Mivel akkortájt az időm java részét a vécécsésze felett töltöttem, mindennél jobban esett, hogy odakészített nekem néhány puha párnát és egy vastag takarót, hogy ne fázzak meg.”

3. aki hónapokig borotválta felesége lábát

„A terhességem utolsó hónapjaiban a hasam miatt lehetetlen küldetés lett az epilálás. Hosszas gondolkodás után, végül a férjemet kértem meg, aki nemcsak hogy örömmel vállalta a feladatot, de olyan precízen is végezte, mintha legalábbis az élete múlna rajta. Soha, egyetlen egy szőrszálat sem hagyott meg, és nagyon figyelt, hogy ne okozzon sérülést.”

4. aki nassolósarkot rendezett be a feleségének

„Amellett, hogy az éjjeliszekrény fiókjából kialakított egy nassolósarkot, a férjem minden éjjel fel is töltötte azt a lehető legkülönbözőbb sós és édes finomságokkal. Sőt, még egy vödör jeget is bekészített az ágyam mellé, amiben doboz üdítőt és gyümölcsöt rakott nekem, hogy semmiben se szenvedjek hiányt.”

5. aki egy új képességre tett szert a felesége kedvéért

„A terhességem alatt sajnos sokszor nagyon magas volt a vérnyomásom, ami horrorisztikus fejfájásokat okozott nekem. A férjem erre megtanult egy olyan masszázstechnikát, ami segített a fejfájásaimon. Ráadásul, miközben engem masszírozott, aközben a születendő babánknak énekelt.”

6. aki együtt szenvedett terhes feleségével

„Aznap, mikor kiderült, hogy fiút vagy lányt várunk-e, az orvosom azzal kezdte a vizsgálatot, hogy megitatott velem egy hatalmas pohár vizet, hogy az eljáráshoz tele legyen a hólyagom. A férjem erre úgy reagált, hogy megivott ugyanennyi vizet, hogy együtt szenvedjünk.”