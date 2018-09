Elvesztette a pénztárcáját, két nap múlva furcsa levelet kapott

Szívmelengető történetről számolt be a 63 éves Gerry McDermott. Az angliai férfi nemrég vásárolni ment a feleségével a közeli Ikeába. Miután hazaért, vette csak észre, hogy valahol a nap folyamán elhagyta a pénztárcáját. Csaknem 30 ezer forintnak megfelelő készpénz és több bankkártya is volt benne. Másnap vissza is ment az áruházba, de nem találta, sehol nem volt leadva.

A férfi már bele is törődött volna a veszteségbe, két nappal később azonban kapott egy kézzel írt levelet. A levél írója azt állította, megtalálta a pénztárcát, és hiánytalanul átveheti a megadott címen. De volt egy furcsaság a levélben: úgy nézett ki, mintha egy gyerek írta volna meg. Amikor felhívta a levélben található telefonszámot, a vonal túlvégén egy furcsa akcentussal beszélő gyerek vette fel.

Megbeszéltek egy időpontot, és amikor a férfi elment a tárcáért, kiderült, miért volt olyan furcsa a feladó kézírása: a házban egy kurdisztáni bevándorló család élt: a család korábban 15 éven keresztül Svédországban dolgozott, onnan jöttek át az Egyesült Királyságba alig egy héttel azelőtt, hogy McDermott elvesztette a pénztárcáját.

A férfi nagyon szerette volna meghálálni a kedvességüket, de a család nem fogadott el pénzt. Végül vett néhány ajándékkupont, és elküldte nekik. A történetet azért hozta nyilvánosságra a Mirror hasábjain, mert úgy érzi, a környezetében élők sokszor nagyon előítéletesek a bevándorlókkal szemben. Azt mondta, a vele történtek visszaadták az emberiségbe vetett hitét.

A család ugyanakkor nem vállalta, hogy névvel szerepeljenek az újságban. Az édesanya azt mondta: