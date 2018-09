Ezért lenne szükség védett zónára az abortuszklinikák körül

Az angliai Ealingben található Marie Stokes Klinika körül felállítottak egy olyan zónát, ahol nem álldogálhatnak az emberek. Erre azért volt szükség, mert az abortuszklinikák előtt nagyon gyakran abortuszellenes felvonulók tüntetnek. A Metrónak nyilatkozó, abortuszon átesett nők olyan tapasztalatokat elevenítettek fel, amikor a felvonulók alpári stílusban átkozták őket azért, amire készülnek.

Elmondásuk szerint az a jobbik eset, mikor istenre hivatkozva kérik őket, ne vetessék el a magzatot, esetleg rózsafüzért próbálnak egyik-másik, a klinikára siető nő kezébe nyomni. De volt, aki azt mondta, hogy a klinika előtt lökdösni kezdték, a ruhájába kapaszkodtak amellett, hogy tűrnie kellett a beszólásokat. A cikk szerzője maga is hallotta, amint gyilkosoknak nevezik a klinikára siető nőket.

A cikk egyik megszólalója azt mondta, sosem hallgatna szívesen hasonló megjegyzéseket, de különösen nem azon a napon, amikor nehéz, lelkileg és fizikailag is megterhelő beavatkozásra készül – ahogy fogalmazott, „élete legrosszabb napjára”. A klinikák köré húzott átmeneti zónákkal egyelőre Angliában is csak kísérleteznek, Magyarországon nincs példa hasonlóra – igaz, nálunk az abortuszellenes megmozdulások is ritkábbak.