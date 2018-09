Egyszerre szültek kisfiút az ikernővérek ugyanabban a kórházban

Két óra különbséggel, ugyanabban az arizonai kórházban szülte meg gyerekét Jalynne Crawford és ikernővére, Janelle Leopoldo. Mindkettejüknek kisfia született, Crawfordnak a negyedik, testvérének a második gyerekeként. Az orvosuk is ugyanaz volt. Crawford azt mondta, ő szült előbb, mert a férje rövidebb időre tudott eljönni a munkából, és amúgy is néhány perccel idősebb, mint a testvére, a terhességéről pedig négy nappal hamarabb szerzett tudomást.

Az ikreknek volt egy harmadik nővérük is, aki tavaly halt meg. Azt mondják, ez csak még jobban összekovácsolta őket – különböző államokban élnek, de háromhetente azért találkoznak. A férjeik is ismerik egymást még az egyetemről, és biztosak benne, hogy a most született gyerekeik is nagyon jóban lesznek egymással. (ABC News)