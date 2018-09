Kipróbáltuk a nagy ételérzékenység-tesztet! – 3. rész

Tejmentes életmódra átállnom egyáltalán nem volt könnyű, hiszen a tejfehérje, azaz a kazein nemcsak minden létező tejtermék része, hanem rengeteg olyan feldolgozott élelmiszer van – a virslitől a konzerveken át a különféle kekszekig –, amely szintén tartalmazza ezt a számomra káros anyagot. Épp ezért az elmúlt 30 napban már szinte kizárólag a mediterrán konyha elveit követve ettem-ittam: rengeteg csirke, rizs, bulgur, kuszkusz, zöldség, gyümölcs, valamint házi sütésű, szigorúan tejmentes kenyér került a tányéromra. Az életem jóval bonyolultabbá vált, mert szinte mindennap főznöm kellett, hiszen egyetlen kifőzdében vagy étteremben sem lehettem biztos abban, hogy az adott fogás tartalmaz-e tejet. Mint megtudtam, sok helyen még a húst is abban puhítják elő, mielőtt kisütnék vagy bundát kapna.

Nem volt nehéz a tejről lemondanom

Mivel nagyon hittem a teszteredmény pontosságában és abban, hogy ha betartom az előírt diétát, 34 évesen végre-valahára örökre búcsút mondhatok az időnként rám támadó csúnya és fájdalmas pattanásoknak, bőrgyulladásoknak, nem volt nehéz a tejet tartalmazó finomságokról lemondanom. Én lepődtem meg a legjobban, hogy egyáltalán nem esett rosszul a lelkemnek, amikor a család mellettem ette a tiramisut, vagy egy étteremben nem volt lehetőségem semmiféle desszertet enni a salátám után. Sőt, üdvözült mosollyal az arcomon kavargattam a rizstejes kávémat abban a biztos tudatban, hogy az új étrend megteszi majd a hatását, és kell a rossebnek a tej, ha az önbizalmamat visszakaphatom végre.

A diétanapló jó ötlet!

A diéta kezdetétől naplót vezettem, és nap mint nap följegyeztem, milyen a közérzetem, milyen a bőröm állapota, és pár naponta mérlegre is álltam. Nem mintha fogyni szerettem volna, mert nálam –mondják is gyakran, hogy szerencsés alkat vagyok – sokkal inkább fennáll az a veszély, hogy elfogyok, mintsem meghíznék. Az első két hétben sikerült is ledobnom három kilót, de aztán nagy megkönnyebbülésemre a fogyás megállt. Rájöttem ugyanis, hogy ha tejmentesen étkezem, egy halom magas kalóriatartalmú étel kiesik, így mennyiségileg kell többet ennem, máskülönben hamarosan mehetek a gyerekem bioszórájára modellnek. Azaz én leszek a csontváz.

Elhagyott a pollenallergiám!

A kezdeti fogyással az életerőm szerencsére nem csökkent: az emésztésem elkezdett jobban működni, mint valaha, energikusabbnak éreztem magam, határozottan úgy tűnt, többet bírok, később fáradok el, és legnagyobb meglepetésemre a második hét végére búcsút mondhattam a pollenallergiás tüneteimnek is. Megszűnt az állandó szemkönnyezésem, torokkaparásom, orrfolyásom és tüsszögésem, amelyre az évnek ebben az időszakában már nagyon régen gyógyszert szedek. A tapasztalatomról csodálkozva számoltam be dr. Krkos Károlynak, a Foodtest szakmai vezetőjének, aki elmagyarázta, hogy az élelmiszer-intolerancia olykor felerősítheti az allergiás tüneteket, azaz ha elhagyjuk az étkezésünkből a számunkra ártalmas szereplőt, más egészségügyi gondjaink is enyhülhetnek. Olyanok is, amelyeknek első ránézésre közük sincs az élelmiszer-érzékenység fennállásához.

A megoldás: zéró tejtolerancia

Ami pedig a bőrömet illeti: diétám harmadik hetének közepére nagyon szépen letisztult, komolyan, keresve sem találtam rajta hibát. Csakhogy aztán elmentünk pár napra kirándulni, és egy büfében – ahol külön kértem, hogy a gyrosomra ne tegyenek joghurtos ötletet – sikeresen megvajazták a pitámat, amit csak akkor vettem észre, amikor a kaja nagy része már a gyomromban volt. (Itt szeretném megkérdezni: ti láttatok már vajas gyrost? Mert ezt szerintem tutira a hévízi tófürdő büféjében találták fel, ahol én pórul jártam.) No, hogy akkor mi kezdődött, az elmondhatatlan! Pár órával később úgy tele lett az arcom gyulladt göbökkel, mint talán még soha. A szervezetem ugyanis a kirándulást megelőző hetekben egészen elszokott a tejfehérjétől, amit mindig is elutasított, így most teljes erőbedobással jelezte, hogy itt valami nem kóser! Két nappal később már a bőrgyógyásznál ültem, aki antibiotikummal segített a problémámon, és most, újabb másfél hét elteltével elmondhatom, hogy az arcom lassan kezd visszakerülni a normál állapotába.

Érzelmileg elég nehezen viseltem, hogy hiába diétáztam hetek óta lelkiismeretesen, a véletlen baleset miatt egy időre minden sokkal rosszabb lett, mint eleinte volt, mégsem bánom, hogy ez történt, mert a szervezetem így legalább markánsan meg tudta mutatni nekem: a tejfehérje számomra valóban rendkívül ártalmas, a testem méregként azonosítja, képtelen feldolgozni, és gyulladások tömkelegét gerjeszti bennem. Nem kérdés, hogy ezek után még óvatosabb leszek, és a sorstársaim nevében is nagyon bízom abban, hogy a hazai vendéglátás egyre inkább felkészül az élelmiszer-intoleranciásokra. Mert aki benne van, az pontosan tudja: amiről hetek óta beszélek itt, az nem úri hóbort, hanem valós probléma, amely kezeletlenül hosszú távon komoly szervi megbetegedésekhez is vezethet.

Érdemes-e elvégeztetnünk a tesztet?

A tapasztalataimat összevetve úgy érzem, abban az esetben, ha már minden létező szakorvost végig jártunk egy egészségügyi problémával, de sem egzakt választ, sem megoldást nem találtunk arra, mi állhat a tüneteink hátterében, és azokat hogyan orvosolhatjuk, nagyon is érdemes igénybe venni egy olyan, több mint 200 élelmiszerre szűrű ételérzékenység-tesztet, amilyenen én is voltam. A diétám eddigi eredményei ugyanis alátámasztják: minél több idő telik el az életemben tejmentesen, a bőrtüneteim annál jobban alábbhagynak. Abban bízom, hogy hamarosan eljön a nap, amikor elmondhatom, hogy meg is szűntek.