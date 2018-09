Győzelem! Nem lesz többé különbség a női és a férfi szörfösök fizetésében

A World Surf League (WSL) az első olyan sportszervezetek között van a világon, amelyek felveszik a harcot a nemek közötti bérkülönbségekkel – jelentették be szeptember 5-én a Twitteren. A WSL-t azután érte kritika, miután a szervezet alá tartozó Ballito Pro szörfverseny női győztese pontosan feleannyi jutalomban részesült, mint a férfi.

2019-től azonban ilyen többet nem fordulhat elő. A szörfliga vezetője, Sophie Goldschmidt leszögezte, hogy a WSL alá tartozó minden programban biztosítani fogják az egyenlő fizetéseket.

Ezzel a lépéssel nagy lendületet kaphat a női szörf: a versenyzőknek több lehetőségük lehet a fejlődésre, az utazásra és a felszerelésre is.

Equal by Nature. From 2019, female and male athletes will receive equal prize money across all WSL controlled events. #CatchThisWave pic.twitter.com/oG7vVAru8J