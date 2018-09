Hogyan feszesítsük a bőrünket, ha sokat fogytunk? – A világbajnok extrahatékony tanácsai

A testünk, a bőrünk kollagéntartalma, ami meghatározza, hogy milyen feszesek leszünk, sajnos a kor előrehaladtával veszít a rugalmasságából. Fontos tudni, hogy a fogyásnak is, főleg, ha nagyobb testsúlyból szeretnék csökkenteni, vannak szabályai.

A gyors fogyás sokszor jojóeffektushoz vezet, azaz ha koplalással érjük el a fogyást, nem tud a bőrünk a hirtelen változásra gyorsan reagálni, illetve sok esetben az ilyen drasztikus kalóriamegvonás végeredménye az, hogy egy rossz pillanatodban, egy nehezebb életszakaszban visszanyúlsz az áhított kalóriákhoz, és kizabálod a hűtőt. Ha pedig a lejtőn elkezdtünk legurulni, nagyon nehéz felállni és újraindulni. A megoldás az, hogy intsd magad türelemre. A drasztikus diéták (amik kúraszerűek, 6-12 hétig tartanak) helyett válaszd az optimális életmódváltást! Lépj kisebbet, és örülj az apróbb pozitív változásoknak is! Ne akarj mindent egyből, mert nem lesz jó a vége. Haladj lépésenként!

Határozd meg a célodat, tűzz ki magadnak rövidebb-hosszabb távra olyan eredményeket, amiket mindenképpen el akarsz érni. Mielőtt belevágsz, készíts előtte-utána képet, és az se baj, ha lecentized a körméreteid, hogy legyen mihez viszonyítanod.

Tegyél rendet a konyhában!

Takarítsd ki a hűtődből, a konyhaszekrény polcairól, a spájzodból a tartósítószert, adalékanyagot tartalmazó élelmiszereket, a cukros üdítőket, az édességeket, a fehér lisztes termékeket és a konzervélelmiszereket, szószokat. És persze az ágy alól is vedd ki a dugicsokidat, ne hagyj magadnak lehetőséget az elcsábulásra. Helyettük szerezz be sok zöldséget, idénygyümölcsöt, cukor helyett mézet, vagy xilitet, steviát. A fehér lisztet cseréld maglisztekre. Vegyél jó minőségű, sütésre alkalmas olívaolajat vagy kókuszolajat, a salátákra magolajakat. Használj zöldfűszereket, himalájai sót.

Méregteleníts!

A fogyáshoz és a bőr állagának fenntartásához is kiválóak a különböző máj- és vesetisztító gyógyteák. A patikában, bioboltokban a szálas termékeket válaszd. Napi szinten 3×2 dl méregtelenítő tea csodákra képes. Elkészítésnél figyelj arra, hogy se a tea, se a méz ne érintkezzen fémeszközzel, mert veszít a hatóanyagtartalmából.

Kezdj el sportolni!

A sport önmagában nem elég a fogyáshoz. A fogyást viszont jótékonyan segíti a rendszeres testmozgás. Ha eddig nem csináltad, kezdd az alapokkal. Heti 2-3 séta a szabadban egy órában, majd később lehet otthon tornázni, vagy elmenni úszni. Ha pedig belelendültünk, akkor érdemes egy jó edzőtermet keresni, és választani magunknak egy számunkra tetszetős aerobicórát (én javaslom, hogy az oktató véleményét kérjük ki, hogy megfelelő-e számunkra). A súlyzós edzés még jobb, sőt igazából ez lenne a legtökéletesebb kardió típusú edzéssel kombinálva (bicaj, kocogás, séta, futás, magasabb intenzitású edzések), hiszen a bőrt ki kell feszíteni, azaz izmot kell alá tenni, hogy az megtartsa és kisimítsa. Eleinte kezdő edzésterv javasolt (érdemes személyi edzőt felfogadni, legalább a kezdetekben, hogy a gyakorlatokat pontosan tanuld meg), majd lehet nagyobb súlyokban, kisebb ismétlésszámú edzésekben gondolkodni.

Kezdetben 3×15, majd 4×12, és végül 4-5×10-12 ismétlésekkel érdemes dolgozni. Heti szinten kezdetben 2, majd 3-4 súlyzós+kardió típusú edzés javasolt.

Tegyél mindent rendszeressé

Napi szinten 3-5 étkezés javasolt. Kisebb adagokban, minőségileg megfelelő élelmiszereket fogyasszunk. Ébredés után igyunk 2-3 dl tiszta ásványvizet vagy gyógyvizet, esetleg citromos vizet. Reggelizzünk megfelelően: az omlett, a főtt tojás zöldségekkel, a köles kenyérrel, vagy a zabkása aszalványokkal kiváló választás.

Reggeli után jöhet a kávé mézzel vagy édesítőszerrel (nem előtte éhgyomorral). Tízóraira fogyasszunk kisebb mennyiségben magokat, vagy idénygyümölcsöt.

Ebédre együnk csirkemellet vagy pulykamellet zöldségekkel (a nyers a legjobb), rizzsel, édesburgonyával, kölessel, hajdinával. Uzsonnára szintén jöhet egy kis gyümölcs, vagy nyers zöldségek, és a nap végén ajándékozzuk meg magunkat valami könnyed vacsorával, ami lehet például hal salátával.

A rendszeres táplálkozáshoz lehet, hogy szükség lesz dobozolásra, ezért vegyünk egy pár jól zárható dobozkát.

Igyál megfelelő mennyiségben folyadékot

Legfőképpen gyógyteát, szűrt vizet vagy szénsavmentes ásványvizet. Napi 2-3 liter szükséges, az edzés közbeni folyadékon kívül.

Méregteleníts szaunával, infrabiciklivel. Hétvégén pihenésképpen iktass be bőrfeszesítésre alkalmas tevékenységet. Ez az említetteken kívül lehet masszázs is, vagy hideg-meleg fürdő, nyirokmasszázs.

Relaxálj, pihenj

A test pihentetéséhez, feltöltéséhez a lélek megnyugtatása is elengedhetetlen. Próbálj meg többet aludni, hogy megfelelően tudj regenerálódni. Gyújts esténként füstölőket, nyugtató gyertyákat, hogy az idegrendszered is pihenni tudjon. Kerüld a stresszes helyzeteket, lélegezz mélyeket, ha tudsz, relaxálj reggel és este 5-5 percet.

Ne add fel!

Fontos, hogy az utat végig tudd járni, ezért mindig tudatosítsd magadban, hogy mit miért teszel. Ne hagyd magad elcsábítani, haladj az úton és ne keseredj el, hogy a változások lassabban jönnek.

Mindig tartsd szem előtt, hogy talán lassabban fogsz haladni, de tartósabb eredményt érsz majd el, és közben magadat is jobban megismered, saját magaddal is sokkal jobban leszel.

Légy büszke magadra! Vedd észre az apróbb változásokat is, és örülj nekik. Motiváld magad a saját eredményeiddel, hasonlítsd össze az eredményeket két hét, egy hónap, hat hét, két hónap elteltével. Remélem, látni fogod a változást!

Tudatosítsd, hogy a fent leírtak ugyan külön-külön is eredményesek, de együtt igazán hatásosak.

Bánkuti Gabriella 4 éves kora óta foglalkozik sporttal. Kezdetben atletizált, szertornázott, majd küzdősportokkal foglalkozott, és versenytáncolt is. Mára a fitnesz területén sorra nyeri a hazai és nemzetközi versenyeket, többszörös magyar bajnok és világbajnok. Élsportolókat és paralimpikonokat edz, megkapta a Magyar Olimpiai Bizottság kitüntetését. Díjai és eredményei mellett különösen fontos számára, hogy olyan mozgássérülteknek tart személyi edzést, akikről sok esetben az orvosok már lemondtak, és velük óriási egyéni sikereket és eredményeket ér el.

