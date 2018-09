A rendőrség segített a lánykérésben – videó

A Miami Beach-i rendőrség osztotta meg Twitteren azt a videót, amiben két rendőrük segít összehozni a lánykérést egy Kenneth nevű srácnak. Elmondásuk szerint Kenneth egy nap besétált az őrsre, hogy előadja az ötletét, és szerencséjére két őrmester beszállt a buliba.

A rendőrök félreállították a srác és szerelme kocsiját, és közölték, hogy valami nincs rendben. Majd egyikük megkérdezte a fiút, van-e valami, amit bevallana – Kenneth ekkor rukkolt elő a nagy kéréssel. A barátnője reakciójában ugyanakkor nem csak mi nem vagyunk biztosak. Bár a lány igent mondott, az egész Twitternek bűzlik a dolog.

THE PROPOSAL: Kenneth walked into MBPD this evening and asked Officer O’Neal if we could help him propose to his girlfriend. Officer O’Neal called Sergeant Motola who said absolutely! The rest is in the video! ❤️ 💍 #CommunityPolicing #YourMBPD pic.twitter.com/iElXU8Phkw