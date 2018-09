Egy 53 éves mikrobiológus az Instagram új stíluskirálynője

Grece Ghanemnek nem csak a stílusa, az élete is elég izgalmas: az 53 éves montreali nő 2005-ben költözött egy szem lányával Bejrútból Kanadába. Az egyedülálló anyuka maga mögött hagyta a családját és mikrobiológusi karrierjét, hogy teljesen új életet kezdjen.

Mivel a szakmájában nem tudott elhelyezkedni, egy éles váltással a személyi edzésre váltott. Mostanra pedig hiába töltötte be az ötödik x-et, a modellkarrier is rátalált: a Sephora és a Club Monaco is felkérte, hogy legyen a múzsája.

Ezért abszolút az Instagram-profilja tehető felelőssé, ahol Grece napról napra bebizonyítja, hogy a stílus és a szépség egyáltalán nem az életkor függvénye. Páratlan érzékkel kombinálja a klasszikust a merésszel, a ’80-as évek kulcsdarabjait a legtrendibb darabokkal.

„Maradj látható! Egy bizonyos kor után a nők mintha láthatatlanná válnának, de ennek nem kell így lennie – vallja Grece. – Csalódott vagyok, amiért nem látok korombelieket az újságokban és a kifutókon. De végül úgysem a stílus számít. Ha ismered és elismered magad, észre fognak venni.”

