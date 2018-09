Szexről is beszélgetnek a denevérek

Különös felfedezést tettek a Tel-Aviv-i Egyetem kutatói a nílusi repülőkutyák avagy az egyiptomi gyümölcsdenevérek kommunikációját vizsgálva. Megállapították, hogy a kis emlősök beszélgetnek egymással. Minderre egy algoritmus segítségével derítettek fényt, amivel először 15 ezer emberi telefonbeszélgetést elemeztettek, hogy a program felismerje benne a különböző hangváltozatokat, dinamikákat.

Ezután 75 napnyi denevércsipogást tartalmazó videófelvételt elemeztek ki az algoritmussal, így láthatták, hogy az adott hangok milyen viselkedésformákhoz kapcsolódnak. A program szerint a denevérek kommunikációjában kidolgozott rendszer rejlik.

Az eredményeket feldolgozva a kutatók a denevérbeszédet alapvetően 4 kategóriába tudták sorolni.

A denevérek ezekről beszélgetnek:

kinek mennyi élelem jut

kinek mennyi helye van alváskor a rajban

szexuális ajánlatok a hímektől a nőstényeknek

személyes tér megvédése miatt kiadott förmedések

A tudósok arra is rájöttek, hogy a denevérek egymást külön személyiségként kezelik, ami abból is látszik, hogy eltérő hangtónussal szólnak egymáshoz személyes kapcsolatuktól függően, mint ahogy mi emberek is másként beszélünk házastársunkkal, mint mondjuk a kollégáinkkal.

Az izraeli kutatók szerint felfedezésük azért is izgalmas, mert az embereken és a delfineken kívül alig néhány állatfaj van, amelyik kommunikációjában ez megfigyelhető.

Napi/Smithonian Magazine