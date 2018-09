Levágatta a haját, hogy rákos gyerekeken segítsen, az iskola meg akarta büntetni érte

Katelyn Ball, egy 12 éves kislány gondolt egyet, és levágatta, majd a rákos gyerekeknek parókákat készítő Little Princess alapítványnak ajándékozta hosszú szőke tincseit. A kislány a hajvágós akcióval egy másik fontos ügyet is segített: a saját szülei által, autóbalesetben elhunyt kishúga emlékére alapított #InspiredbyKeira nevű jótékonysági szervezetnek is pénzt gyűjtött. Jutalom helyett mégis büntetést volt az osztályrésze: az iskolában, ahová jár, túl “extrémnek” bélyegezték az új frizuráját, ezért az igazgató behívatta a szüleit – írja a Mirror.

Szerintem inkább büszkének kellene lenniük, amiért az egyik diákjuk volt olyan bátor, és levágatta a haját, hogy másokon segíthessen

– mondta a lapnak a kislány édesapja.

Az incidens híre futótűzként terjedt el a Facebookon, a kommentelők pedig egy emberként estek az iskola vezetőségének. A kislány iskolája, a South Molton Community College hamarosan közleményben próbálta csitítani a kedélyeket, mondván, megegyeztek a szülőkkel, akik ígéretet tettek rá, hogy a kislány visszanöveszti a haját, cserébe semmilyen büntetést nem kap a szabályzat megsértéséért.

Katelyn kishúga, Keira tavaly nyáron halt meg egy tragikus autóbalesetben. Mindössze 9 éves volt. Szülei felajánlották a kislány szerveit, és ezzel négy másik ember életét mentették meg. Ennek az élménynek a hatására döntöttek úgy, hogy egy saját alapítvány segítségével fogják felhívni a figyelmet a szervadományozás fontosságára, illetve ezen keresztül fogják segíteni a gyermekeiket elvesztő családokat.