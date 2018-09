Elválasztották egymástól a gyerekükkel utazó meleg házaspárt a repülőtéren

Egy meleg házaspár, Jeff Cobb és férje San Fransiscóból repült Tajpejbe, és velük volt a 19 hónapos gyerekük is. Az elsőbbségi beszállás során azonban a személyzet azt mondta nekik, hogy mindketten nem mehetnek fel a gépre a családosok csoportjával.

Így csak egyikük szállhatott fel az elsőbbségi beszállás során a kislánnyal. Később, mikor a másik férj is a fedélzetre jutott, megtudta, hogy a többi családot nem választották el egymástól.

@EVAAirUS 1/3 My husband and I were told only one of us could join our 19 month old in the family boarding group of EVA Air 27 from SFO on 9/1/18. I explained we were both the fathers of the child, and they said it was their policy that only one parent can board...