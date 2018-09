Ez a bútor volt az IKEA legnagyobb tévedése

A lenti képen látható bútor valószínűleg nem tűnik olyan ismerősnek, mint például egy LACK dohányzóasztal vagy épp egy BILLY könyvespolc. Pedig ez a hajszárítóval felfújható kanapé is az IKEA terméke volt egykor. Igaz, ma már azt kívánják, bár soha ne létezett volna.

Marcus Engmann, az IKEA designvezetője a Sidneyben megrendezett Democratic Design Weeken árulta el, hogy bizony ez a 80-as években piacra dobott termék talán a vállalat valaha volt legnagyobb tévedése. Pedig kezdetben jó ötletnek tűnt.

„Mi lehetett volna jobb és laposabb, mint a levegő. Eladni a semmit és pénzt kapni érte. Ez volt a kiindulópont” – idézte fel Engmann.

A végtermék azonban a szó szoros értelmében laposra sikeredett. Hiányzott belőle gyakorlatilag minden, ami az IKEA termékeinél követelmény: a forma, a funkció, a minőség, a fenntarthatóság és a megfizethető árképzés.

Az IKEA eleve elfelejtette figyelmeztetni a vásárlókat, hogy a bútor elfújásához állítsák hidegre a hajszárítóikat, a meleg levegő pedig megolvasztotta a műanyagot. Akik ezt az akadályt még vették, a kanapé azoknál is gyakran pár nap után elkezdett leereszteni. Ráadásul, a rajta helyet foglalók minden apró mozdulatánál vinnyogó hangot adott.

Engmann hozzátette azt is, hogy mindezek ellenére is büszke, amiért részben felelős a termék sikertelenségééért. Ugyanis ebből a fiaskóból is tanult a vállalat, hogy mi az, amit nem szabad csinálni.

via

(Nyitókép: Getty Images)