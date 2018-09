Megható módon köszönte meg a rendőrnőnek, hogy lebeszélte az öngyilkosságról

Utólag rendkívül hálás volt az őt megmentő rendőrnek az a férfi, aki szeptember elsején akarta a mélybe vetni magát az angliai Warrington egyik hídjáról. A férfit a város rendőrségén dolgozó Becky Millyard beszélte le a halálugrásról, akinek másnap egy csokor virágot vitt az őrsre a megmentett férfi.

„Mindenkit elküldtem a helyszínről, és elkezdtem vele beszélgetni. Negyed órán át győzködtem, hogy azok a rossz dolgok, amik miatt véget akar vetni az életének, mind helyrehozhatók. Végül sikerült visszahúznom őt a kocsiba” – mondta Becky Millyard a Mirrornak.

A virágcsokorról és a hős rendőrről fotót is közölt Warrington város rendőrőrse.

Last night, PC Millyard assisted in talking a suicidal male down from a bridge. Today, he came to the station with some flowers to say 'thank you' for her efforts. pic.twitter.com/82cU0Lztv8